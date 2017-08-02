Калифорнийским школьникам представят возможность вставать позже по утрам и, соответственно, лучше высыпаться. Согласно готовящемуся в Сенате штата законопроекту, начало ежедневных занятий средние школы Калифорнии будут вынуждены передвинуть на 30 минут позже. Как полагают авторы принимаемого билля, это должно благотворно сказаться на здоровье и успеваемости учеников.

Сторонники законопроекта приводят в качестве аргументов результаты исследования, которое показало, что начало занятий в 8:30 утра или позднее снимает негативные последствия недостатка сна у подростков. Они утверждают, что недостаточное время отдыха подростков «является общей проблемой, которая нуждается в немедленном и серьезном решении», и что перенос начала школьных занятий на более позднее время будет «простым и очевидным ответом».

Существующие правила обязывают управляющие советы школьных округов установить расписание занятий в школах в соответствии с положениями закона.

Законопроект требует до 1 июля 2020 года установить начало учебного дня в средних и старших школах Калифорнии не ранее 8:30 утра. Исключение составляют сельские школьные округа, получившие от Совета по образованию штата соответствующее разрешение.

Среднее время начала школьных занятий в Калифорнии – 8:07 утра. Примерно в пятой части школ штата уроки уже начинаются в 8:30 или позже. Из остальных школ около 60% передвинут начало дня на 30 минут или меньше. Оставшиеся 40% будут вынуждены внести в расписание более существенные поправки.

Сообщается, что пилотная программа уже действует в некоторых школах Сакраменто, Дейвиса и Лос-Анджелеса. Благодаря этому подходу в этих учебных заведениях заметно снижается количество депрессивных расстройств, улучшается дисциплина и концентрация учеников на изучаемых предметах. Студенты в таких школах получают более высокие оценки.

Чартерные школы, в которых обучается около 10% детей штата, не подпадают под действие данного законопроекта.

Принятие законопроекта состоится в этом месяце.