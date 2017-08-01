Поставки американского угля в Украину в объеме 700 тысяч тонн поддерживают стабильность и надежность энергосектора Украины, сообщают эксперты, опрошенные корреспондентами Голоса Америки.



США заявили в понедельник, что впервые продадут уголь Украине, ослабив ее энергетическую зависимость от России и пророссийских сепаратистов на востоке страны. Уголь будет поставляться американской компанией из Пенсильвании.

В соответствии с достигнутой договоренностью, компания Xcoal Energy & Resources из Пенсильвании к концу года поставит украинской государственной компании «Центрэнерго» 700 000 тонн угля, чтобы помочь ей справиться с отоплением жилых и коммерческих помещений в зимние месяцы. Первую партию по цене 113 долларов за тонну планируется отправить из порта Балтимор в августе.

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что для США эта сделка «играет ключевую роль в достижении господствующего положения на энергетическом рынке». Президент Дональд Трамп пообещал возродить американскую угольную промышленность, которая потеряла тысячи рабочих мест в связи с резким переходом США на более дешевые и чистые источники энергии, преимущественно природный газ, в то время как спрос на уголь в Европе и Азии вырос.

Украина с трудом справляется с обеспечением своих энергетических нужд с марта этого года, когда она перекрыла поставки угля из восточной части страны, которая находится под контролем сепаратистов, сражающихся с Киевом за контроль над этим промышленным сектором страны. Украина призвала полностью прекратить импорт угля из России, которую Киев и Запад обвиняют в поддержке сепаратистских волнений на востоке, которые за последние три года унесли 10 000 жизней.

Выступая в посольстве США в Киеве, президент Xcoal Эрни Трэшер назвал соглашение «историческим» и заявил, что компания «твердо нацелена служить нуждам Украины».

Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов 1 августа на своей странице в Фейсбуке, отмечая условия контракта между Публичным акционерным обществом «Укрэнерго» и американской компанией Xcoal Energy & Resources.

«Через шесть недель после того как Петр Порошенко и Дональд Трамп обсудили возможности диверсификации поставок угля в Украину из США, ПАО «Центрэнерго» и Xcoal Energy & Resources подписали ключевое соглашение. Начиная с осени этого года, компания XCoal поставит в Украину 700 тысяч тонн угля.

Эти поставки сделают невозможным отключение отопления в грядущем отопительном сезоне. Это соглашение является прекрасным примером того, как в современных условиях близкое сотрудничество может быть взаимовыгодным – создавать рабочие места с одной стороны и поддерживая стабильность и надежность энергосектора с другой», – подчеркивается в сообщении Посольства США в Украине.

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Подписание контракта заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко называет «очень важным событием» и указывает на поддержку со стороны Соединенных Штатов украинского энергетического сектора.

«Вследствие российской гибридной агрессии Украина частично потеряла свою угольную промышленность. В этой ситуации эффективная работа правительства дала возможность не только пройти сложный отопительный сезон без веерных отключений…. но и диверсифицировать поставки», – отметала Наталья Бойко на своей странице в Фейсбуке.

Она считает, что «повестка дня украино-американского сотрудничества затрагивает сферы нефти и газа, электроэнергетического сектора и угольной промышленности».

Контракт на поставки американского угля директор Центра внешнеполитических исследований «OPAD»Сергей Пархоменко называет проукраинским жестом поддержки со стороны западного мира.

«Это демонстрация Соединенными Штатами поддержки Украины и сигнал России о том, что энергетический диктат закончился. Можно предположить, что объемы контракта начальные, но их хватит для того, чтобы закрыть некоторые проблемы, которые у нас возникают в осенне-зимний период», – говорит Сергей Пархоменко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Украинско-американская договоренность по углю, по словам Сергея Пархоменко, дополняет новый пакет антироссийских санкций со стороны официального Вашингтона.