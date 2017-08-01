Руководитель пресс-службы посольства США в России заявила, что оперативность консульской деятельности может быть снижена, передает Голос Америки во вторник.

Посольство США в Москве сообщило журналистам, что его сотрудникам удалось вывести 1 августа имущество миссии из дачного комплекса и склада в Москве.

Руководитель пресс-службы посольства Мария Олсен распространила во вторник заявление, в котором говорится: «Посольство США в РФ смогло получить доступ к даче дипломатов в Серебряном Бору. Мы вывезли оставшуюся мебель, кухонную утварь и приспособления для барбекю, а также оборудование для детской площадки. Кроме того, мы вывезли все вещи со склада посольства США».

«Мы в курсе о многочисленных сообщений СМИ, которые содержат попытки проанализировать воздействие сокращения штата посольства и консульств США в России. Еще слишком рано предполагать, как сокращение может повлиять на консульские процессы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности. Однако утверждения в том, что миссия США в РФ намеренно увеличила число отказов в выдаче виз, не имеют ничего общего с реальностью», – сообщила Олсен.

Глава пресс-службы посольства пояснила, что некоторое усложнение процедуры связано с мерами, ранее принятыми самим Вашингтоном:

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«Мы также знаем, что некоторые публикации ссылаются на корректировки требований к визовой проверке, которые были осуществлены ранее в этом году в американских миссиях по всему миру. Но здесь нет никакой связи. Те корректировки были осуществлены в соответствие с Меморандумом президента США от 6 марта 2017 года об усилении безопасности визовых процессов. Они касаются случаев, когда консульский офицер считает, что необходима определенная информация для подтверждения идентификации личности или для урегулирования вопросов, связанных с безопасностью. Эти изменения затрагивают меньше одного процента от 13 миллионов – общего числа ежегодных обращений за американской визой по всему миру».

Между тем, в Конгрессе не придают большого значения сокращению дипмиссии США в России. Законодатели надеются, что, несмотря на санкции и ответные меры, США и Россия смогут работать вместе в таких областях, как борьба с терроризмом.

Сообщается, что нынешнее сокращение дипперсонала США в РФ – крупнейшее в истории американо-российских отношений. В результате сокращений число сотрудников и дипломатов в двух странах сравняется, составив 455 человек. Госдепартамент заявил, что продумывает ответ на действия Москвы.