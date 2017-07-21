1% покупателей жилой недвижимости в США – россиянe

За прошедший год приобретение жилой недвижимости в США иностранными покупателями достигло рекордных величин как по количеству сделок, так и по долларовому объему. Первое место в списке занимает Китай, за ним следуют Канада, Великобритания, Мексика и Индия. Доля российских покупателей составила чуть более 1 процента.

С апреля 2016 по март 2017 года иностранные граждане приобрели жилые дома в США общей стоимостью в $153 млрд – скачок на 49% по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Национальная ассоциация риелторов. Это побило прошлый рекорд, установленный в 2015 году. Иностранные сделки составили 10% продаж готовых жилых домов по долларовому объему и 5% по количеству. Всего покупатели из-за рубежа приобрели 284 455 жилых домов, на 32% больше, чем за предыдущий год.

Половина из этих сделок состоялась всего в трех штатах: Флориде, Калифорнии и Техасе. Доля российских покупателей составила чуть более 1 процента, сообщает CNBC.