В Калифорнии собирают подписи за проведение референдума об отделении штата, передает Голос Америки.



Недавний опрос информационного агенства Рейтерс показал, что треть калифорнийцев поддерживает отделение от Соединенных Штатов. Калифорния отделение от США может состоятся, если инициаторам удастся собрать достаточное количество голосов.

В избирательные бюллетени будет внесен вопрос о поправке к конституции Калифорнии, которая позволит штату начать процесс отделения. Состоится референдум, на котором жителей Калифорнии спросят, хотят ли они независимости. В случае положительного ответа Конгресс будет вынужден согласиться с их решением, пишет SF Like.