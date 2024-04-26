Европарламент принял резолюцию, которая не признает результаты выборов российского президента.

В среду, 24 апреля, Европарламент принял Резолюцию “по недемократическим президентским выборам в России и их незаконному распространению на оккупированные территории”, которая осуждает проведение выборов на оккупированных территориях Украины.

За резолюцию проголосовали 493 депутата, против выступили 11 парламентариев, еще 18 воздержались. Стоит отметить, что резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер и используются в ЕС для продвижения и распространения определенных политических позиций.

Члены Европарламента призывают страны Евросоюза и международное сообщество не признавать результаты выборов российского президента легитимными, так как они проходили на оккупированных территориях и «даже внутри России не были ни свободными, ни справедливыми».

“Это фарсовый спектакль российских властей преследовал единственную цель — создать видимость электоральной легитимности Владимира Путина, его политики беспощадных внутренних репрессий и, прежде всего, агрессивной войны против Украины,” — говорится в резолюции.

Резолюция также накладывает уголовную и политическую ответственность за смерть Алексея Навального и призывает освободить политзаключенных.

“Вряд ли это те заявления, к которым мы готовы прислушиваться. Европарламент давно уже утвердился на позициях такой прочной, последовательной русофобии”, – сказал в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение Европарламента.

“Ничтожные приняли ничтожное,” — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова о резолюции Европарламента в беседе с российским изданием «Известиями».