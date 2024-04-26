Эксперты связывают это с тем, что меньше молодых людей воспитываются в религиозных традициях, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Тенденция к секуляризации, которая на протяжении нескольких десятилетий развивалась в США медленнее, чем во многих других странах, похоже, набирает обороты, о чем свидетельствуют опросы и другие данные.

В 1965 году, согласно опросу Gallup, 70% респондентов заявили, что религия «очень важна» в их жизни. Сегодня такое мнение выразили менее половины (45%) американцев.

«Последние поколения, вероятно, не воспитывались в религиозных традициях, а если люди и получали такое воспитание, то не так часто ходили в церковь… Думаю, это одна из главных причин», – заявил старший редактор Gallup Джефф Джонс.

В 2023 году четверть американцев (26%) заявили, что не имеют религиозной аффилиации, согласно Институту общественных религиозных исследований (Public Religion Research Institute).

В том же исследовании говорится, что люди, не имеющие религиозной аффилиации, не стремятся стать более религиозными. Только 9% заявили, что они заинтересованы в поиске нового религиозного или духовного приюта.