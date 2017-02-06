США не впервые накладывают ограничения на прибытие в страну иммигрантов. Ровно сто лет назад, 5 февраля 1917 года, несмотря на вето президента Уилсона Конгрессом был принят «Иммиграционный акт 1917 года» (The Immigration Act of 1917), который вводил ограничения и запреты на допуск иммигрантов в Америку. В числе “нежелательных” лиц указывались жители азиатской части России, а также гомосексуалисты и проститутки.

Фото: Edward Alsworth Ross, Lewis Hine

Среди прочего закон лишал права приезжать в Соединенные Штаты следующие категории иммигрантов: психически недееспособные лица и эпилептики; лица, которые в прошлом пережили один или несколько приступов безумия, люди с постоянной психической неполноценностью; хронические алкоголики; профессиональные нищие; бродяги; больные туберкулезом; лица, живущие в полигамном браке или поддерживающие полигамию.

Под действие закона попадали также анархисты или лица, которые поддерживают идею насильственного смещения правительства Соединенных Штатов или уничтожения всех законов; не признающие организованное правительство; поддерживающие или распространяющие идею уничтожения имущества; являющиеся членами организаций, поддерживающих или распространяющих идеи неповиновения или сопротивления правительству; поддерживающие или распространяющие идею возможности или необходимости насилия против государственных служащих или их убийства – при этом речь может идти о любых госслужащих, как правительства Соединенных Штатов, так и какого либо другого правительства.

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Также Акт запрещал иммиграцию проституток и сутенеров, преступников, неграмотных (тех, кто не мог прочитать хотя бы нескольких строчек из Конституции США или 30-40 слов обычного текста на родном языке). Несовершеннолетние до 16 лет без сопровождения взрослых также не допускались в США. И наконец, этот закон прославился ограничением иммиграции из Азии и Океании, что фактически расширяло область действия “Акта об исключении китайцев” (Chinese Exclusion Act of 1882), запрещавшего иммиграцию китайцев, и Соглашения с Японией 1907 г., ограничивающего иммиграцию японцев в Соединенные Штаты.

Закон подтвердил запрет на иммиграцию наемных работников, однако сделал исключение для сезонных рабочих. Исключением была железнодорожная индустрия и сельскохозяйственная сфера – туда массово набирались мексиканские трудовые мигранты.

Юридическое толкование понятия “умственно неполноценных” включило в себя запрет на иммигрантов-гомосексуалистов.

Один из разделов закона говорил про “азиатскую запретную зону”, жители которой не могли иммигрировать в США. Под эту категорию попадала большая часть Азии и острова Тихого океана. В зону вошла азиатская часть России, Индия, Малайзия, Мьянма и полинезийские острова. Ни Япония, ни Филиппины не были включены в зону запрета.