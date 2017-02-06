Ассоциация риелторов во Флориде отмечает, что Россия стала самой активной страной, чьи граждане массово приобретают недвижимость в Майами.

Впервые с тех пор, как Ассоциация риелторов Майами в 2013 году начала вести статистику поисковых данных, Россия стала самой активной страной, интересующейся недвижимостью в Майами. В ноябре 2016 года самое большое количество поисковых запросов на тему недвижимости в Южной Флориде на сайте Miamire.com пришло из России. На втором месте оказалась Колумбия, на третьем – Венесуэла.

«То, что Майами становится одним из крупнейших городов мира, привлекает покупателей из растущего числа стран, – говорит Кристофер Золлер, председатель совета директоров Ассоциации. – Российские покупатели и инвесторы из стран от Китая до Канады стремятся приобрести недвижимость в Майами, потому что это молодой, мультикультурный, современный и экономически разнообразный город».

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Санни-Айлс-Бич, к примеру, известен как «Маленькая Москва» за многочисленные русские продуктовые магазины, рестораны, спа, супермаркеты и риелторские фирмы. По данным переписи населения, для 7,4% населения Санни-Айлс русский язык является родным.

Российский бизнесмен Владислав Доронин, которому принадлежат 7 миллионов квадратных метров недвижимости в Москве, вложил значительные средства в недвижимость в Майами – включая приобретение за $54 млн прибрежного земельного участка площадью в два акра в Эджуотере в ноябре 2016 года.

Некоторые инвесторы считают избрание Дональда Трампа знаком того, что отношения между Россией и США вскоре могут потеплеть. По данным консалтинговой фирмы Knight Frank, после победы Трампа количество россиян, выразивших интерес к приобретению элитной недвижимости в США, выросло на 35% по сравнению с предыдущим годом.