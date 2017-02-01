Сержант Департамента полиции Нью-Йорка Владимир Крулль обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки. Подзащитный признан виновным в трех случаях насилия над дочерью своей подруги.

Фото: Michael Schwarz | New York Daily News

Как сообщил прокурор района Бронкс Дарсел Кларк, суд присяжных объявил сержанта Департамента полиции Нью-Йорка виновным в изнасиловании и сексуальном насилии над 13-летней дочерью своей бывшей подруги.

Прокурор Кларк заявил: «Подзащитный нарушил доверие семьи, вступая в сексуальные контакты с ребенком. Теперь за распущенность ему грозит тюремный срок, и я надеюсь, что признание его виновным послужит подтверждением того, что мы не остановимся, пока самые беззащитные из жертв не добьются правосудия».

По сообщению прокурора Кларка, подзащитный, 39-летний сержант Департамента полиции Нью-Йорка Владимир Крулль, был признан виновным после продолжавшегося четыре недели суда присяжных под председательством исполняющего обязанности Верховного судьи района Бронкс Лестера Адлера.

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После пяти дней обсуждений присяжные объявили Крулля виновным в трех инцидентах, включающих два случая изнасилования второй степени, два случая совершения незаконного сексуального акта второй степени, три случая сексуального насилия второй степени и один случай причинения угрозы благосостоянию ребенка. За каждый из этих инцидентов ему грозит до 7 лет тюрьмы. Также полицейский больше не сможет устроиться в правоохранительные органы. Вынесение приговора назначено на 6 марта 2017 года.

Согласно документам суда, ветеран полиции Нью-Йорка Крулль состоял в отношениях с матерью девочки на протяжении двух лет. Сообщается, что Владимир Крулль работал в районе Северного Манхэттена.

Его сексуальные отношения с подростком начались в сентябре 2013 года, когда он поцеловал ее в губы. Затем отношения зашли дальше, и подсудимый был признан виновным в совершении с ней двух половых актов, один раз у нее дома и другой раз в его автомобиле.

Также присяжные признали его виновным в третьем инциденте, произошедшем в июне 2014 года, когда он велел ей заняться с ним оральным сексом в его автомобиле после школьного завтрака с родителями в восьмом классе.