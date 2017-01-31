Черновик президентского приказа Трампа: выдворить иммигрантов, живущих на пособие. Пособия в США получают многочисленные иммигранты и беженцы из различных стран мира.

Фото: Reuters

Циркулирующий в администрации Трампа черновик президентского приказа содержит план отсева иммигрантов, которым может потребоваться финансовая поддержка государства, и депортации тех, кто уже живет в Соединенных Штатах на пособие.

Документы, полученные редакцией The Washington Post, упоминают возможность «отказать во въезде любому иностранцу, который с большой вероятностью станет обузой для общества» и описывают методы «определения, подлежит ли депортации иностранец… который в течение пяти лет после прибытия стал обузой для общества» – то есть, получал продуктовые карточки, вэлфер, Medicaid или другие виды государственной помощи.

Читайте также: Дальнобойщик из Сакраменто скончался от зубной инфекции

Во втором черновике, озаглавленном «Президентский приказ о защите американских рабочих мест посредством улучшения программ иностранных рабочих виз», говорится об устранении «магнита», притягивающего в Соединенные Штаты недокументированных иммигрантов, и отмене программ рабочих виз, противоречащих национальным интересам.