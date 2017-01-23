В Сиэтле прошел митинг против притеснения христиан Крыма

В начале января 2017 года служители различных церквей и миссий США собрались на мирный митинг-молитву под стенами консульства России в городе Сиэтле, штат Вашингтон. Участники акции выразили единство с украинским народом и церковью, сообщает пресс-служба церкви “Скиния” в Киеве.

Один из присутствующих, Анатолий, так прокомментировал цель собрания: «Мы пришли под посольство России, чтобы высказать протест: мы не согласны с тем, что христиан притесняют в Крыму, забирают у них молитвенные дома. Мы хотим донести российским властям, что бороться «против Бога» – то же самое, что бороться против ветра».

Один из участников акции, Дмитрий (служитель из Донецка), который несет капелланское служение на данный момент, рассказал о том, как на его глазах молитвенные дома на оккупированных территориях отбирали и превращали в оружейные склады.

Собравшиеся возле посольства России держали в руках транспаранты с призывом остановить гонения на церковь в Бахчисарае «Голос Надежды», а также не притеснять церкви в Донецкой и Луганской областях.

Читайте также: 7-е января хотят сделать государственным праздником США

Участники молились и обратились с призывом к российскому народу, чтобы те не молчали, а поднимали голос за правду, сообщает церковь “Скиния”. Несколько дней назад подобная акция прошла у Консульства РФ в Нью-Йорке.

19 января похожий митинг состоялся у консульства Российской Федерации в Нью-Йорке.