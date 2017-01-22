Дорожная полиция Калифорнии сообщает о рекордном за последние 20 лет уровне снега в горах. Город Южный Тахо в снегу, а близлежащие курорты закрыты из-за снежных завалов. Семья Павла и Джейми Соколовых, проживающих в регионе озера Тахо, на днях также пострадали от ненастья.

Фото: GoFundMe

Вот уже несколько недель как по всей Калифорнии не стихают бури и снежные штормы. Северный региона штата не является исключением, здесь – в высокогорной части хребта Сьерры-Невады непогода бушует сильней всего.

Ночью во вторник, 10 января, Пaвел и Джейми Соколовы, проживающие в регионе озера Тахо, столкнулись с ужасным природным бедствием. После недели ненастной погоды, которой хватило бы на весь зимний сезон, на их дом глухой ночью упало дерево, придавив Джейми, которая защитила от удара дочь Алису. Чтобы освободить ее, пришлось вызвать службу спасения 911.

Джейми проработала 9 лет в отделении неотложной помощи госпиталя Barton и только что начала карьеру в недавно открывшемся онкологическом отделении. У нее заканчиваются дни отгулов. Ее муж Павел Соколов работает полный день монтажником паркетных полов.

Будучи не в состоянии оплатить такой счет за вывоз упавших на дом деревьев, семья Соколовых обратилась за поддержкой к общественности.

“Компания, занимающаяся вывозом деревьев, запросила с них $12 000. И это только начало долгого пути. Соколовы – трудолюбивая семья, много лет живущая в нашем городе, будем признательны за любую помощь”, – написала на сайте GoFundMe подруга семейства Деб Уилсон.