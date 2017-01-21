Eureka Dental Group поддерживает усилия борьбы с раком

Eureka Dental Group – специализированная зубоврачебная практика в Калифорнии. Ее главная клиника семейной стоматологии находится в Розвилле, а второе отделение – в Западном Сакраменто.

На протяжении последних 20 лет Eureka Dental Group предоставляет квалифицированную стоматологическую помощь жителям Розвилла и Западного Сакраменто. Руководство организации гордится тем, что спонсирует «Эстафету ради жизни» (Relay for Life) в Розвилле в поддержку Американского онкологического общества.

Американское онкологическое общество – крупнейшая неправительственная организация, стоящая на переднем крае борьбы с раком. Ее целью является сбор средств, необходимых для поддержки научных исследований, распространения информации и лечения больных в мировых масштабах. Главным способом финансирования являются благотворительные мероприятия, самое известное из которых – «Эстафета ради жизни», которая устраивается в местных общинах с помощью спонсоров и добровольцев.

Клиника семейной стоматологии в Розвилле была спонсором мероприятия в прошлом году и помогла собрать для Американского онкологического общества более сорока тысяч долларов, которые пойдут на продолжение научных исследований в области борьбы с раком.

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«Клиника Eureka Dental на протяжении нескольких лет оказывала серьезную помощь в сборе средств, – говорит Гари Гутовски, один из добровольцев “Эстафеты ради жизни”. – Без таких спонсоров как Eureka Dental мы не смогли бы этого сделать».

Напомним, что стоматологический офис Eureka Dental Group, учредителем которого является бывший москвич – доктор Александр Каплан, недавно отпраздновал 20-ю годовщину. За последние 20 лет клиника обслужила более 15 000 местных пациентов и создала множество новых рабочих мест в Сакраменто.