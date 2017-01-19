Национальная гвардия готова к ликвидации последствий шторма в Портленде, штат Орегон. Сообщается, что во время рекордных морозов у бездомной матери скончался младенец. Всего за время наступления холодов в регионе скончалось около 10 человек.

Фото: Татьяна Бондарчук | KATU

Жительница Портленда Татьяна Бондарчук прислала в редакцию телеканала KATU фотографии военных машин, выстроившихся во вторник вдоль дороги в юго-восточной части Портленда, и задала вопрос – что происходит?

Конвой броневиков был замечен около 3:30 дня на юго-восточной Старк-стрит между 109-й и 111-й авеню.

Журналисты телеканала связались с Национальной гвардией Орегона, и нам сообщили, что солдаты проверяют состояние дорог и будут оказывать помощь в случае необходимости – главным образом обеспечивать движение машин «скорой помощи» по автотрассе I-84.

После ледяного шторма погода в Портленде резко изменилась: во вторник I-84 была перекрыта на участке от Траутдейла до Худ-Ривер.

По сообщению Национальной гвардии Орегона, в среду утром будет принято решение о том, понадобится ли помощь военных. Это будет зависеть от того, откроется ли движение по I-84.

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На прошлой неделе губернатор Орегона Кейт Браун объявила чрезвычайное положение, что позволяет использовать ресурсы штата, включая Национальную гвардию, для помощи в ликвидации последствий шторма.

По словам представителей Национальной гвардии, участвующие в акции солдаты не вооружены.