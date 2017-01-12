Университет Сакраменто нашел нового декана в Москве

Университет Сакраменто объявил о назначении Александра Сидоркина новым деканом Педагогического колледжа. Ранее Сидоркин был деканом Института образования и директором Центра изучения инноваций в образовании при Высшей школе экономики в Москве.

«Профессор Сидоркин принесет в наш университет свои глубокие знания, опыт и целеустремленность, – говорится в заявлении исполняющего обязанности администратора Майка Ли. – Он возглавит наши усилия по совершенствованию образовательных программ и борьбе с нехваткой учителей в Калифорнии».

Новый декан приступит к выполнению своих обязанностей 6 февраля.

В недавнем электронном письме Сидоркин пошутил о текущих отношениях между США и Россией.

«Я рад присоединиться к Педагогическому колледжу Университета Сакраменто, – написал он. – Колледж уже достиг многого и обладает мощным потенциалом, к раскрытию которого я приложу все усилия. Без использования компьютерных взломов».

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Профессор Сидоркин получил докторскую степень в Институте теории и истории педагогики, а также в Вашингтонском университете. Также он закончил магистратуру по специальности «Изучение мира» в Университете Нотр-Дама.

До работы в Высшей школе экономики Сидоркин был деканом Школы образования и развития человека при Род-Айлендском колледже и директором Школы педагогического образования при Университете Северного Колорадо. Также он преподавал в Университете Боулинг-Грин и в Новосибирском государственном педагогическом университете.

Кэролайн Тернер, которая последние несколько месяцев временно исполняла обязанности декана Педагогического колледжа, вернется к преподавательской работе.