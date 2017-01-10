Шторм повалил историческое Дерево пионеров или еще известное как Дерево-тунель в государственном парке Калаверас на востоке Калифорнии. По словам рейнджеров, последние годы дерево болело, так как выбитая первооткрывателями парка дыра мешало секвойи питаться.



Фото: Aaron Bosworth

Дыра размером с автомобиль – тоннель через дерево был выдолблен в гигантском дереве в 1880-х гг. и с тех пор удивляла многочисленных туристов.

Высота тысячелетней секвойи превышала 70 метров. Диаметр ствола дерева первооткрывателей у основания составлял приблизительно 10 метров.