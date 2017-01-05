Вследствие подъема уровня воды в некоторых регионах Северной Калифорнии объявлено об опасности наводнения. Массивный зимний шторм может превратиться для жителей штата в худший за десятилетия потоп.



Фото: Ted Warren/The Associated Press

Из-за прошедших ливней в горах Съерра-Невады было объявлена опасность схода селей и снежных лавин в районе озера Тахо. Ввиду сложных погодных условий работники Национального парка Йосемити сообщили о возможном закрытии учреждения, отмечает местная пресса.

Жители Мэризвилла готовятся к эвакуации. Как сообщают власти, вышедшая из берегов река Юба угрожает местному населению затоплением. Помощники шерифа распространяют листовки о добровольной эвакуации сотрудников предприятий и домовладельцев.

Опасность наводнения присутствует в районе Рино (Невада), а также в городе Карсон Сити (Невада), где на днях выпало до 6 дюймов осадков. Предупреждение о наводнении было издано также для жителей многих населенных пунктов, расположенных в области горного хребта Съерра-Невады. Некоторые школы региона временно прекратили занятия.

После долгих лет сильной засухи в Калифорнии жители солнечного штата наконец почувствовали значительное облегчение. Вслед за прошедшей в горах Северной Калифорнии серии штормов в ряде регионов скопилось до шести дюймов снега. Несмотря на средние результаты замера уровня снега, состоявшегося вчера в районе 50-й магистрали (в 90 милях от Сакраменто), есть основания для оптимизма.

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Как сообщает в четверг днем Дорожная служба Калифорнии, после закрытия 80-й магистрали и части 50-го хайвея обе дорожные артерии снова открыты для движения. Несмотря на это, специальные службы штата не по-прежнему не исключают наводнение в Калифорнии.