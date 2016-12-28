В Сакраменто собирают средства на похороны и оплату медицинских счетов семьи 33-летней Виты Николаенко, которая по заявлениям близких скончалась в госпитале Сан-Франциско, ожидая пересадки сердца.

Фото: Вита Николаенко | Facebook

“Виталия Николаенко, или Вита, как большинство из нас ее называли, скончалась в понедельник, 26 декабря 2016 года, в госпитале Сан-Франциско, ожидая пересадки сердца”, – сообщила Татьяна Заремба на сайте по сбору пожертвований для семьи Николаенко.

По словам знакомых, до последнего момента Вита сохраняла оптимизм и положительный настрой для себя и других.

“Тем, кто знал ее, она запомнилась своей нежной добротой. Несмотря на тяготы и борьбу с болезнью, Вита шла по жизни с улыбкой, протягивая руку любому нуждающемуся в поддержке. Ее друзьям не приходилось просить о помощи, она всегда была готова выслушать и раскрыть сердце”, – сообщили друзья Виты.

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Как рассказывает Татьяна Заремба, отец Виты умер пять лет назад, и семья хотела бы похоронить Виту рядом с ним.

Она была бескорыстной, непредвзятой и великодушной. Она радовалась простым вещам. Ее вера была сильна. И даже в самый трудный час она продолжала улыбаться.

Вита оставила мать и младшего брата.

Татьяна просит жителей Сакраменто помочь с расходами на похороны и оплату медицинских счетов, которые перейдут к матери Виты. Всего требуется собрать около $12 тыс. На данным момент собрано около $1 465.

“Сердце Виты нуждалось в пересадке, но это было прекрасное, любящее и заботливое сердце. Ее будет не хватать всем тем, чью жизнь она сделала светлее своей добротой”, – написала женщина.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Вита Николаенко окончила Mira Loma High School, а затем работала диспетчером в автотранспортной компании в Сакраменто. Похороны состоятся в субботу 31-го декабря на кладбище церкви “Вифания” по адресу: 9899 Elder Creek Rd., Sacramento, CA 95829.