“Славянский Сакраменто” собрал самые важные новые законы Калифорнии, которые вступят в штате в силу с началом 2017 года. Напомним, что с 1-го января нового года в Калифорнии будут действовать новые правила использования смартфонов за рулем автомобилей, повысится порог минимальной зарплаты, а также будет отменен срок давности за изнасилование.



С января жителям Калифорнии больше не будет разрешено пользоваться сотовыми телефонами во время управления автомобилем – ни для каких целей. Губернатор Джерри Браун подписал закон, запрещающий водителям пользоваться смартфонами с помощью рук.

Минимальная зарплата

Минимальная зарплата в Калифорнии будет увеличиваться постепенно, следуя за национальным трендом – в $15 в час. С 1-го января минимальная заработная плата наемного рабочего на предприятии с 26 сотрудниками увеличится до $10.50 в час.

Социальные пособия

После многолетних попыток изменить закон, который, по их словам, направлен против бедных, демократы в конце концов добились отмены правила, запрещающего предоставление дополнительных льгот забеременевшим женщинам, живущим на пособие. Начиная с 1 января такие женщины смогут получать льготы на нового ребенка, а также на несовершеннолетних детей, ранее лишенных права на эти льготы.

Подрядчики

Приведшее к жертвам обрушение балкона в Беркли в 2015 году побудило законодателей пересмотреть процесс выдачи лицензий подрядчика. В результате появился закон SB 465, требующий от Департамента промышленных отношений Калифорнии и Отдела охраны труда сообщать в службу выдачи лицензий обо всех случаях наказания подрядчиков за нарушения правил. Также эта мера, заметно ослабленная лоббистами от строительной индустрии, требует при получении подрядчиками лицензии раскрывать прошлые судимости по тяжким преступлениям или другим проступкам, имеющим отношение к их работе.

Сексуальные нападения

Новые законы Калифорнии не ограничиваются строительством и социальной сферой. Торговцы сексом, возможно, получат некоторые послабления, но для тех, кто нападает на беззащитных жертв, наказание станет более суровым.

Наказания за изнасилование

Закон SB 813, изданный после нашумевших случаев изнасилований, привлек в Сакраменто обвинителей опозоренного комика Билла Косби. Этот закон отменяет срок давности за изнасилование, позволяя прокурорам выдвигать обвинения независимо от того, сколько лет прошло с момента преступления.

Детские кресла

Новый закон о дорожной безопасности касается самых юных жителей Калифорнии. Закон AB 53, принятый в 2015 году, требует перевозить детей в возрасте до двух лет в детских креслах, обращенных назад. Исключения составляют дети тяжелее 40 фунтов (18 кг) или выше 40 дюймов (101 см). Детям до 8 лет по-прежнему запрещено ездить на передних сиденьях.

Поездки в другие штаты

В штате Индиана был принят закон, позволяющий компаниям приводить свободу религии в качестве юридического аргумента – что вызвало опасения защитников прав геев и трансгендеров. Ответом Калифорнии на него стал закон AB 1887, который гласит, что государственные службы штата не вправе требовать от сотрудников совершать командировки в те штаты, чье законодательство разрешает «дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, пола или гендерной идентификации». Также в нем запрещается компенсировать сотрудникам расходы на поездки в такие штаты. На данный момент под действие закона попадают Северная Каролина, Теннесси и Миссиссиппи. Индиана не входит в их число, поскольку ее закон был принят до крайнего срока, указанного в AB 1887 – июнь 2015 года.

Собаки и жара

Когда вы в жаркий день проходите мимо машины, в которой заперта собака, возникает ли у вас мысль: «Жаль, что я ничего не могу сделать»? Теперь – можете. Закон AB 797 позволяет добрым самаритянам выпускать на свободу животных с явными признаками того, что они страдают от жары – при условии, что их хозяина разыскать не удается. Но сначала необходимо связаться с правоохранительными органами и дождаться приезда их сотрудников.