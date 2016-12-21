В Калифорнию приходит зима; ожидается снегопад в Сьерре и проливной дождь в Сакраменто, пишет The Sacramento Bee. Снегопад в Калифорнии синоптики ожидали давно.

В среду в Калифорнию пришла зима, и у синоптиков есть хорошие новости: холодный погодный фронт к пятнице может принести в Сьерру обильный снегопад.

Недавние штормы пролили на Северную Калифорнию значительное количество дождей, но снега выпало мало, поскольку атмосферные течения были довольно теплыми. Однако вскоре ситуация должна измениться.

Высота снежной линии к пятнице-субботе упадет, когда холодный воздух продвинется вглубь Сьерра-Невады вслед за погодным фронтом, сообщает Национальная метеорологическая служба.

На вечер пятницы синоптики предсказывают обильный снегопад на высотах от 3 000 футов (900 метров).

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На Рождество в Сакраменто осадков не ожидается, а в горах пройдет легкий снег.

За этот месяц в Сакраменто выпало 3,53 дюйма (90 мм) осадков, что уже превысило среднюю норму декабря – 3,48 дюйма (88 мм).