Трамп заявил о готовности США выдать Украине лицензию на производство ракет для Patriot

Президент США Дональд Трамп на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине право самостоятельно производить ракеты-перехватчики для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, американская сторона покажет украинским партнёрам, как наладить такое производство.

«Этот парень [Зеленский] больше не будет жаловаться, что мы [США] даём недостаточно [этих ракет]. Производите их сами!» — добавил Трамп, обращаясь к журналистам.

Встреча лидеров состоялась 8 июля на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре, на переговоры был отведён час. Основной темой стало укрепление украинской противовоздушной обороны, в частности поставки ракет для комплексов Patriot. Ранее, 5 июля, Зеленский в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ говорил о критической нехватке этих ракет-перехватчиков и просил западных партнёров, прежде всего США, проявить политическую волю для их передачи Украине.

В ходе разговора Трамп заметил, что попытался представить себя на месте украинского президента, и усомнился, что тот в принципе может поехать в Россию. После этого он напрямую спросил Зеленского:

«Вы поедете в Москву?» — спросил Трамп.

Зеленский в ответ отметил, что это сложно.

«Это сложно. Там летают украинские дроны, опасными были бы такие перелёты», — сказал президент Украины.

Трамп не уточнил, идёт ли речь о лицензии на выпуск самих зенитно-ракетных комплексов или только ракет к ним. Он также отметил, что запасы Patriot у самих США ограничены и нужны американской армии.

После встречи Трамп сообщил, что намерен в тот же день созвониться с президентом России Владимиром Путиным, а также заявил, что удары украинских войск по российским нефтеперерабатывающим заводам представляют собой эскалацию, которая, впрочем, может способствовать завершению войны.