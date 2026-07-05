В Ньюпорт-Бич более 400 человек задержаны после беспорядков на праздновании Дня независимости

Празднование Дня независимости в курортном Ньюпорт-Бич (округ Ориндж, Калифорния) завершилось массовыми задержаниями после того, как многотысячные гуляния переросли в беспорядки.

По данным полиции, за 36 часов были задержаны 402 человека. Почти половина из них отказалась покинуть район после объявления незаконного собрания и была взята под стражу.

Как сообщили правоохранители, участники запускали нелегальные фейерверки, устраивали драки, бросали пиротехнику в сторону людей и полицейских, а также нарушали общественный порядок. Среди наиболее распространенных нарушений — сильное алкогольное опьянение в общественных местах, сопротивление полиции и использование запрещенной пиротехники.

По словам властей, это одно из крупнейших по числу задержаний празднований Дня независимости в истории города. Информации о погибших не поступало.