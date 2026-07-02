В этом году Америка отмечает 250-летие Дня независимости, поэтому фейерверочные шоу по всей Калифорнии обещают быть особенно масштабными. Праздник выпадает на субботу и растягивается на длинные выходные с 3 по 5 июля. Вот подборка мест, где можно увидеть праздничный салют в разных частях штата.

Лос-Анджелес и окрестности

Одно из самых популярных бесплатных шоу проходит в Марина-дель-Рей — фейерверк запускают с баржи у Южного мола, шоу длится около 20 минут и начинается в 9 вечера, смотреть можно с Burton Chace Park и Fisherman’s Village, где транслируют синхронизированную музыку.

В Вудленд-Хиллз в Уорнер-парке традиционно собирается до 40 тысяч зрителей — перед шоу выступает трибьют-группа Doctor Wu, вход бесплатный, парковка платная.

В Таузенд-Оукс фейерверк запускают с Fireworks Hill за Hillcrest Center of the Arts, вход также бесплатный, а лучшими точками для просмотра считаются торговые центры The Oaks и Janss Marketplace.

На стадионе Dodger Stadium 4 июля пройдёт матч Dodgers против San Diego Padres, после которого будет специальное шоу в честь 250-летия США.

Необычный формат предложат на стадионе Los Angeles Memorial Coliseum: концерт к 250-летию Америки с участием Smashing Pumpkins и Chris Stapleton, ведущей выступит Queen Latifah, а завершится всё фейерверком и шоу дронов. Билеты символически стоят 17,76 доллара, часть вырученных средств пойдёт в фонд Feeding America.

Диснейленд в Анахайме в честь праздника покажет специальную версию своего вечернего шоу “Celebrate America” 3, 4 и 5 июля, увидеть salute можно и без билета в парк — просто из окрестностей ближе к 9:30 вечера.

Остров Санта-Каталина отметит праздник по-своему: парад гольфкаров, парад лодок в гавани, выступление оркестра USC Trojan Marching Band и фейерверк сразу в двух точках — над Avalon Bay и Two Harbors.

Округ Ориндж

В Хантингтон-Бич проходит одно из крупнейших шоу к западу от Миссисипи — на него ежегодно приезжает более 50 тысяч человек, парковка у Main Promenade платная.

В Ньюпорт-Бич день начнётся с велопарада, затем фестиваль в Channel Place Park, а вечером в 21:00 — фейерверк у Newport Dunes Resort.

В Лонг-Бич сразу три синхронизированных бесплатных шоу запустят одновременно с барж у Belmont Shore, у Long Beach Museum of Art и у борта легендарного лайнера Queen Mary.

Округ Сан-Диего

В Карлсбаде в парке Legoland California фейерверк “взрывается” в 3D-фигуры из лего-кирпичиков. В Эскондидо в California Center for the Arts пройдёт 61-й ежегодный фестиваль с музыкой, ремесленным рынком и вечерним шоу. В Оушенсайде вместо традиционного фейерверка 3 июля покажут совместное фейерверочно-дроновое шоу.

В горах и на воде

На озере Биг-Бэр фейерверк видно с воды, берега и смотровых точек на тропах, шоу начинается около 9:45–9:15 и длится порядка получаса, бесплатно для зрителей, а местная радиостанция транслирует музыкальное сопровождение. На горнолыжном курорте Snow Summit можно наблюдать салют с высоты, поднявшись на кресельном подъёмнике.

Залив Сан-Франциско

В Маунтин-Вью пройдёт традиционное шоу в парке Shoreline, в Купертино праздник начнётся с блинного завтрака и детского парада, а завершится фейерверком, в Дэвисе и Диксоне тоже устраивают вечерние салюты с концертами.

Сан-Франциско

В этом году праздник в Сан-Франциско пройдёт особенно необычно: фейерверк впервые за долгое время запустят прямо с башен моста Golden Gate — это лишь третий подобный случай за почти 90-летнюю историю моста. Бесплатное шоу начнётся около 9:30. Лучшими точками для просмотра станут Crissy Field, Marina Green, Пирс 39 и северная часть Эмбаркадеро, а вот от Ferry Building и набережной у самого Эмбаркадеро моста практически не видно, так что туда лучше не ехать специально.

Помимо основного шоу, часть города по традиции соберётся у Fisherman’s Wharf и Пирса 39, где днём проходят уличные выступления, а вечером — толпы зрителей у Aquatic Park. Есть и платные варианты: например, вечер на историческом Пирсе 45 с видом на лазерное шоу с острова Алькатрас, или ужин на борту прогулочного катера по заливу.

Стоит учитывать, что июльскими вечерами в Сан-Франциско часто холодно и туманно, так что тёплая одежда обязательна, а из-за большого наплыва людей стоит заранее спланировать дорогу на общественном транспорте — Muni и BART в этот день пускают дополнительные рейсы.

Сакраменто и окрестности

В самом Сакраменто фейерверк запускают после бейсбольного матча на стадионе Sutter Health Park в Уэст-Сакраменто, где 4 июля местная команда Athletics сыграет с Miami Marlins — салют начнётся сразу по окончании игры. Наблюдать за ним можно и без билета на стадион — с обоих берегов реки Сакраменто в районе Tower Bridge и Old Sacramento.

В Ранчо-Кордове 3 и 4 июля пройдёт один из крупнейших праздников в регионе — двухдневное семейное мероприятие с каруселями, live-музыкой и фейерверком. В Фолсоме вечерние родео 2–4 июля тоже завершаются праздничным салютом. В Голте 4 июля бесплатный фейерверк устроят на Veterans Field начиная с 21:30, а любители необычного формата могут отправиться в Aquatic Center того же города, где фейерверк наблюдают прямо из бассейна. В Линкольне праздничный салют запустят после бейсбольного матча местного клуба Lincoln Potters, а в Ситрус-Хайтс — на празднике Stars & Stripes в парке Ван-Марен.

Важно помнить, что в Калифорнии частные фейерверки, включая формально разрешённые, запрещены в большинстве округов и территорий. За нарушение грозит уголовная ответственность.