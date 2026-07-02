В Нью-Йорке расследуют масштабную схему мошенничества с Medicaid на 9 миллионов долларов в сети глазных клиник

Контролёр штата Нью-Йорк и генеральный прокурор штата Летиция Джеймс объявили о предъявлении обвинений и аресте 53-летнего жителя Нью-Йорка Максима Гринберга, организовавшего многолетнюю мошенническую схему, в результате которой из бюджета Medicaid было похищено более 9 миллионов долларов. Гринбергу и восьми принадлежащим ему компаниям, работавшим под брендом EyePic, предъявлено 15 обвинений за деятельность сети глазных клиник по всему Нью-Йорку, которые выставляли Medicaid счета за операции на глазах, которых на самом деле никогда не проводилось.

Расследование, проведённое Управлением контролёра штата Нью-Йорк совместно с Отделом по борьбе с мошенничеством в сфере Medicaid при генпрокуратуре, показало, что Гринберг использовал данные офтальмологов, ранее работавших в его компаниях, чтобы подавать фиктивные заявки на оплату операций. Таким образом он получал миллионы долларов от страховых организаций, финансируемых программой Medicaid штата Нью-Йорк. Похищенные средства Гринберг, по данным следствия, тратил на покупку особняка в Нью-Джерси, драгоценности, зарубежные поездки и роскошные автомобили — среди них Audi, Bentley, Porsche и Lamborghini.

Как отметил контролёр Динаполи, Гринберг уже ранее привлекался к ответственности за подобные махинации, однако вновь попытался обмануть систему здравоохранения на миллионы долларов. Генпрокурор Джеймс подчеркнула, что схема нанесла ущерб не только бюджету, но и врачам, чьи данные использовались без их ведома.

Сам Гринберг не является медицинским работником. Тем не менее он открывал глазные клиники в Манхэттене и Бруклине, оформляя их на имена настоящих врачей, чтобы выставлять счета Medicaid за несуществующие процедуры. С января 2024 года по июль 2025 года Гринберг подал тысячи заявок, в которых утверждалось, что четыре врача якобы проводили операции по удалению рубцов на веках пациентов. На деле же принадлежавшие ему заведения были обычными оптиками, где подбирали очки, а никаких операций не выполнялось. По данным следствия, Гринберг давал сотрудникам указания использовать врачебные лицензии для выставления счетов трём страховым организациям, работающим в рамках Medicaid. Благодаря поддельным заявкам ему удалось похитить более 9 миллионов долларов.

Похищенные средства Гринберг также использовал для выплаты компенсации по делу о банковском мошенничестве 2017 года, а остальное тратил на азартные игры, дорогие украшения, рестораны, деликатесы, модную одежду, путешествия и оплату обучения родственников в частных школах. Кроме того, деньги уходили на аренду пентхауса в Бэттери-Парк-Сити, ипотечные платежи за особняк с бассейном и гаражом на три машины в Нью-Джерси, а также на покупку люксовых автомобилей.