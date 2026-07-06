Депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Майкл Новахов призвал общественность помочь в расследовании жестокого нападения на 17-летнего Валентина Бойко, которое произошло в парке Манхэттен-Бич в Бруклине.

По словам политика, подросток получил тяжелейшие травмы, в результате которых навсегда потерял зрение на один глаз.

Новахов лично встретился с Валентином и его семьей. В опубликованном видео пострадавший рассказал о нападении, описал предполагаемых нападавших и поделился подробностями произошедшего.

Депутат обратился к возможным свидетелям с просьбой помочь следствию. Всех, кто находился вечером во вторник в районе парка Манхэттен-Бич или располагает какой-либо информацией о нападавших, просят связаться с 61-м полицейским участком Нью-Йорка по телефону 718-627-6611.

«Даже самая незначительная информация может помочь установить личности виновных и добиться справедливости для Валентина и его семьи», — подчеркнул Новахов. На момент публикации подозреваемые не задержаны.