В ночь на четверг, 2 июля, российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и ряду районов Украины.

По данным украинских властей и экстренных служб, атака привела к многочисленным разрушениям жилых домов и объектов городской инфраструктуры. В результате попаданий возникли пожары, спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут оставаться под обломками.

Сообщается о десятках погибших и раненых в столице Киев. Разные источники приводят уточняющиеся данные по числу жертв: от более десяти до около двадцати погибших и свыше пятидесяти–восьмидесяти пострадавших.

Власти Украины заявляют, что системе ПВО удалось перехватить часть ракет и беспилотников, однако значительное количество боеприпасов достигло целей. Повреждения зафиксированы в нескольких районах города.

Российская сторона традиционно утверждает, что удары были направлены по объектам оборонной промышленности и энергетической инфраструктуры.

Информация о последствиях атаки и количестве жертв продолжает уточняться по мере работы спасательных служб.