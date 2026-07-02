В округе Юнион, штат Северная Каролина, задержан мужчина по имени Слава Пак, обвиняемый в убийстве собственной матери.

Photo: Union County Sheriff’s Office, Monroe

Как сообщает Управление шерифа округа Юнион, 28 июня 2026 года к дому некой Ларисы Пак в городе Уэксхоу выехали депутаты шерифа для проверки благополучия жильцов. Запрос поступил от полиции Шарлотт-Мекленбург, куда незадолго до этого сам Слава Пак пришёл и заявил, что совершил преступление и хочет сдаться.

Прибыв на место, депутаты не смогли достучаться до кого-либо в доме. Заглянув в окна, они увидели лежащего на полу человека и вошли внутрь. В доме была обнаружена мертвая женщина с несколькими огнестрельными ранениями в грудь — ею оказалась Лариса Пак, мать подозреваемого. Она скончалась на месте.

Пока детективы работали на месте происшествия, поступило ещё одно сообщение о проверке благополучия Ларисы Пак — на этот раз от шерифа округа Честер. Выяснилось, что там в это время расследовали отдельное происшествие со стрельбой, в котором Слава Пак также фигурировал как подозреваемый. Жертва того инцидента выжила.

Слава Пак был арестован по обвинению в убийстве первой степени и помещён в следственный изолятор округа Юнион, где содержится без права выхода под залог. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде округа, подозреваемый не является гражданином США.

Всех, кто располагает сведениями по этому делу, просят обращаться в Управление шерифа округа Юнион по телефону (704) 283-3789 или на горячую линию Crime Stoppers округа Юнион (704) 283-5600.