4 июля 2026 года Сан-Франциско отметит 250-летие подписания Декларации независимости США масштабным праздничным шоу: фейерверки будут запущены прямо с башен моста Золотые ворота. Это станет лишь третьим случаем в почти 90-летней истории моста, когда пиротехническое шоу проводится непосредственно с его конструкций.

Начало бесплатного публичного шоу запланировано примерно на 9:30 вечера, и его будет видно из различных точек Сан-Франциско и района залива. Организаторы ожидают большое число зрителей и называют мероприятие одним из главных праздничных событий года.

По словам генерального директора Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District Дениса Маллигана, проведение шоу связано с юбилейной датой и символическим значением моста как одного из главных архитектурных символов города и страны.

В день праздника мост будет полностью закрыт для автомобильного движения незадолго до начала салюта и открыт вновь после его завершения. Также предусмотрены ограничения для пешеходов и велосипедистов, включая частичное закрытие восточного тротуара за несколько дней до мероприятия и полное закрытие обоих тротуаров в вечерние часы 4 июля.

Городские службы рекомендуют использовать альтернативные маршруты через Bay Bridge и Richmond-San Rafael Bridge. Для зрителей будут доступны специальные точки наблюдения, включая Crissy Field, Marina Green и район Fisherman’s Wharf.

Организаторы отдельно предупреждают о запрете использования дронов в районе моста из соображений безопасности и возможных правовых последствиях за нарушение этого правила.