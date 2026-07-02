США объявили выходца из Украины одним из самых злостных преступников-нелегалов в стране и пытаются в очередной раз его депортировать

Юрий Десятник (2014 г.) | Photo: Associated Press

Юрий Десятник живет в США уже более десяти лет с окончательным решением о депортации на руках, но выехать из страны не может — ни одно государство не готово его принять.

Мужчина родился в 1960 году на территории нынешней Украины, когда та была частью Советского Союза. В 1990 году он въехал в США как беженец и позже получил статус постоянного жителя. В 2001 году Десятник был осужден за домашнее насилие и нарушение защитного судебного приказа, после чего иммиграционная служба задержала его и в феврале 2002 года вынесла окончательное решение о депортации в Украину.

Однако Украина отказалась принимать Десятника. Согласно материалам его дела, украинское посольство разъяснило, что по украинскому законодательству гражданином страны признается только тот, кто постоянно проживал на ее территории на 24 августа 1991 года — в день провозглашения независимости. Десятник покинул регион будущей Украины еще в 1990 году и с тех пор жил в США, поэтому на дату обретения Украиной независимости в стране не находился и, соответственно, ее гражданином не является.

Юрий Десятник (2026 г.) | Photo: DHS

В результате мужчина фактически оказался лицом без гражданства. Летом 2002 года его адвокаты из федеральной защиты подали в окружной суд Западного округа Вашингтона в Сиэтле ходатайство об освобождении на основании решений Верховного суда США по делу Zadvydas v. Davis и апелляционного суда девятого округа по делу Ma v. Ashcroft. Согласно этим прецедентам, задержанный, чья депортация не может быть осуществлена в обозримом будущем, не может содержаться под стражей дольше шести месяцев после вынесения окончательного решения о выдворении.

Суд удовлетворил требование, и в сентябре 2002 года магистратский судья рекомендовал освободить Десятника, отклонив ходатайство иммиграционной службы о прекращении дела. В октябре того же года стороны подписали соглашение о прекращении производства без ущерба для сторон, поскольку заявитель был освобожден из-под стражи иммиграционной службы, а сама жалоба потеряла предмет спора.

Несмотря на освобождение, статус Десятника долгое время оставался неопределенным: решение о депортации формально действует, но исполнить его невозможно, поскольку ни одна страна не признает его своим гражданином. По собственным словам мужчины, он неоднократно оставался без работы и подолгу жил в автомобиле, был еще раз задержан правоохранительными органами и сам добивается того, чтобы власти США его депортировали.

Причина, по которой Десятник настаивает на выезде именно в Россию, — маленький сын, который живет там. В декабре 2013 года он лично встречался с российским консулом в Сиэтле, где ему объяснили, что для получения визы необходим официальный документ от иммиграционной службы США, подтверждающий его статус и личность. Однако, по словам Десятника, американские иммиграционные власти ответили, что не могут выдать подобную справку, поскольку официально считается, что никакого легального статуса в стране у него нет.

«Я думал о самых безумных вариантах — например, доехать до Аляски и перейти Берингов пролив, — сказал в интервью The Spokesman-Review Десятник. — Миллионы людей пытаются попасть в США, а я пытаюсь из них выбраться».

После того, как Дональд Трамп во второй раз стал президентом, Департамент безопасности США объявил Десятника одним из самых злостных преступников-нелегалов в стране и пытается в очередной раз его депортировать.