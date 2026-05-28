Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что направил письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с просьбой ускорить поставки средств противовоздушной обороны и помочь Украине получить лицензии на производство ракет PAC-3 для систем Patriot.

«Я написал президенту Трампу и Конгрессу Соединённых Штатов Америки письмо. Я считаю, что им надо действовать быстрее», — заявил Зеленский во время совместного общения с премьер-министром Швеции.

По словам украинского президента, на сегодняшний день только системы Patriot способны защищать Украину от баллистических ракет. Киев, по его словам, просит США увеличить поставки ракет PAC-3 или предоставить лицензии на их производство в Украине.

Зеленский также сообщил, что Украина использует авиацию для отражения массированных атак российских беспилотников, прежде всего дронов типа «Шахед» и «Герань». По его словам, шведские истребители Gripen в будущем помогут бороться с воздушными атаками.

Президент Украины отметил, что серьёзной проблемой для страны остаются российские корректируемые авиабомбы (КАБ), которые, по его словам, массово применяются против приграничных регионов. Зеленский считает, что истребители Gripen с ракетами Meteor дальностью более 200 километров помогут оттеснить российскую авиацию и сократить применение КАБов.

На фоне коррупционных скандалов Украине пока в значительной степени не удалось наладить собственное производство тяжёлой артиллерии и ракет. При этом США, по словам украинских властей, не спешат с новыми поставками тяжёлого вооружения, что усиливает зависимость Киева от систем ПВО и внешней поддержки.