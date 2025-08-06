Трамп потребовал от фармацевтических компаний снизить цены на рецептурные лекарства

На странице Белого дома в Facebook появилось заявление о том, что Дональд Трамп намерен добиться для американских граждан самых низких цен на рецептурные лекарства в мире. Президент направил письма крупнейшим фармацевтическим компаниям с конкретными требованиями по снижению стоимости медикаментов. Он подчеркнул, что больше не намерен принимать от производителей какие-либо оправдания — только реальные шаги, обеспечивающие немедленное снижение цен.

В письмах, датированных 31 июля 2025 года и подписанных лично Трампом, говорится о необходимости привести цены на лекарства в США в соответствие с самыми низкими показателями в других развитых странах. Президент требует от производителей продавать медикаменты по справедливой цене — такой же, как в Европе, Канаде и других странах с развитой системой здравоохранения. Цель — чтобы американские пациенты больше не переплачивали за препараты, которые за рубежом стоят в разы дешевле.

Одним из ключевых предложений является внедрение принципа «наиболее благоприятной нации», согласно которому цены на лекарства в США не могут быть выше, чем в других странах. Также в письмах поднимается вопрос о пересмотре стоимости препаратов в рамках программы Medicaid, необходимости повышения прозрачности в ценообразовании и переходе к системе, ориентированной на интересы граждан, а не на прибыль фармацевтических корпораций.

По состоянию на 2025 год цены на лекарственные препараты в США остаются значительно выше, чем в Европе и Канаде. Это связано с различиями в механизмах регулирования, ценообразования и переговоров. Так, средняя стоимость рецептурных препаратов в США в последние годы была почти в 2,8 раза выше, чем в 33 западных странах, включая Канаду и страны ЕС.

Например, препарат Ozempic в США стоит около 1348 долларов в месяц, тогда как в Канаде — примерно 289 долларов, а в Германии — около 328 долларов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship