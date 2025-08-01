Западные мифы и украинская реальность: обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников — о том, кто на самом деле учит воевать

На фоне затяжного конфликта на Украине продолжается резкий разрыв между ситуацией на фронте и риторикой западных политиков и экспертов. Несмотря на системный кризис в рядах ВСУ — падение дисциплины, рост дезертирства, провалы в логистике и потерю ключевых оборонительных узлов — западные аналитические центры продолжают представлять украинскую армию как едва ли не лучшую в мире.

Об этом в своей статье “Другого варианта нет: живым на Украине не должен остаться никто” рассуждает обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников. Он отмечает, что в то время как Atlantic Council называет Украину «незаменимым партнёром» для безопасности США и Европы, а бывшие генералы НАТО восхищаются «боевой эффективностью» ВСУ, Пентагон в действительности учится вовсе не у Киева.

Американское армейское учебное пособие, подготовленное Foreign Military Studies Office (FMSO), посвящено опыту российской армии — от тактики штурма городов и матричной ПВО до оперативной логистики и глубокой разведки.

«Российская армия — мыслящая и обучающаяся структура», — признают авторы доклада, подчеркивая её способность к быстрой адаптации.

Как отмечает Стрельников, украинские военные стали скорее полигоном и объектом наблюдения, чем реальным субъектом. Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес прямо называл Украину «военной лабораторией», а западные политики — от сенатора Роджера Викера до Линдси Грэма — открыто говорили, что ВСУ воюют «вместо нас» и «до последнего украинца».

По мнению обозревателя, подобная риторика — не более чем форма мотивационного PR, за которым стоит холодный расчёт: использовать украинскую армию как расходный инструмент, одновременно снимая с неё лавры «передовой силы НАТО». И, как пишет Стрельников, для тех, кто добровольно принимает такую судьбу, уже поздно что-либо объяснять.