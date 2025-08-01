Власти Сан-Диего сделали важный шаг навстречу решению жилищного кризиса — в рамках инициативы Bridge to Home («Мост к дому») город выделяет дополнительные $15 миллионов на строительство доступного жилья. Эта мера может стать значимым поворотным моментом для тысяч горожан с низким и средним доходом, которые испытывают трудности с арендой или покупкой жилья.

Как отметил мэр Тодд Глория, программа успешно помогает «открывать двери» сотен новых квартир по всему городу — быстрее, чем раньше. По его словам, Bridge to Home является ключевым элементом стратегии, направленной на увеличение объёмов строительства, снижение арендных ставок и общих расходов на проживание в Сан-Диего.

Новая волна финансирования — шестая по счёту — доводит общий объём вложений в программу почти до $108 миллионов. Это уже позволило запустить 24 проекта на 2 148 доступных квартир. При этом 421 из них предназначены для людей, оказавшихся в ситуации бездомности или находящихся в группе риска, и включают комплексную поддержку жильцов. 140 квартир уже заселены, ещё 595 находятся в стадии строительства, а в августе начнётся возведение дополнительных 47 единиц жилья.

Из текущих $15 миллионов $10 миллионов поступают из фонда бывшей программы городского обновления — эти средства строго направляются на строительство нового жилья и благоустройство участков. Впервые в истории Bridge to Home ещё $5 миллионов будут выделены из федерального Фонда жилищного и общественного развития для поддержки малых и начинающих застройщиков. Речь идёт о проектах не более чем на 40 квартир — таких, что зачастую не могут рассчитывать на крупные налоговые льготы со стороны штата или федерации.

Город также организует специальную встречу 19 августа 2025 года, на которой малые застройщики смогут установить контакт с опытными партнёрами по развитию проектов. Это может стать толчком к появлению новых коллабораций, способных быстро и эффективно реализовать небольшие, но важные жилые комплексы.

«Такие проекты критически важны для создания живых, разнообразных и инклюзивных районов», — подчеркнула директор по экономическому развитию Кристина Библер. «Они не только предоставляют разные варианты доступного жилья, но и поддерживают местную экономику, улучшая качество жизни для всех жителей Сан-Диего».

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship