Администрация Трампа активно продвигает кампанию по набору новых сотрудников – ICE предлагает бонус в $50,000 для новых и возвращающихся сотрудников службы

Администрация Дональда Трампа предлагает бывшим сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) вернуться на службу с бонусом до $50,000 и зарплатой около $100,000. Программа «Возврат к миссии» направлена на усиление охраны границ и депортаций.

ICE активно нанимает офицеров по депортации, следователей, аналитиков и специалистов по ИТ-безопасности. Приоритет — ветераны и бывшие силовики. Вакансии предусматривают возможность применения силы.

В Калифорнии активизация ICE уже вызвала экономический спад: количество рабочих мест сократилось на 3,1%, особенно среди иммигрантов. Несмотря на критику, Белый дом настаивает — безопасность страны прежде всего.

Заработная плата агента ICE в Калифорнии варьируется в зависимости от опыта и других факторов: в среднем она составляет около $61,881 в год, но может колебаться от $48,400 до $81,913. Согласно данным ZipRecruiter, схожая должность под названием “Ice Immigration” приносит в среднем $72,927 в год.

Как уже сообщал “Славянский Сакраменто”, с начала фискального 2025 года федеральные иммиграционные службы — в первую очередь ICE (Immigration and Customs Enforcement) и CBP (Customs and Border Protection) — задержали 66 886 человек. Ранее Белый дом заявил о рекордно низком уровне незаконных пересечений границы.

