В США начат сбор подписей за депортацию Мелании Трамп, её родителей и сына Баррона

На платформе петиций опубликована кампания, авторы которой требуют включить Меланию Трамп, её родителей и сына Баррона Трампа в первую волну депортаций. Организаторы указывают, что если президент Трамп действительно намерен депортировать натурализованных граждан США, то его собственная семья должна стать первой в этом списке.

По мнению авторов обращения, Мелания Трамп, уроженка Словении, получила гражданство США уже будучи взрослой, а её родители также не родились в США. Под сомнение ставится и право на гражданство её сына Баррона — сторонники инициативы называют его «ребёнком-якорем» (anchor baby) и утверждают, что он подпадает под новые правила, предложенные Трампом, якобы касающиеся происхождения бабушек и дедушек.

«Если это действительно делается ради национальной безопасности, то исключений быть не должно. Мелания должна покинуть страну первой», — говорится в тексте петиции.

Инициатива собрала уже более 13 000 подписей из необходимых 15 000. В комментариях участники подчёркивают, что если закон распространяется на всех, он должен в равной степени применяться и к семье бывшего президента.

Петиция размещена на сайте MoveOn и сопровождается предупреждением о том, что подписавшиеся соглашаются получать уведомления от организаторов. Сбор подписей продолжается.