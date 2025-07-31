Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Лос-Анджелесе задержала 42-летнего гражданина Армении Арутюна Аветисо Торосяна. Он считается одним из самых опасных иностранных преступников, находящихся на территории США.

По данным ICE, Торосян ранее был осуждён в штате Кентукки за участие в рэкете. В Калифорнии ему также были предъявлены обвинения за демонстрацию огнестрельного оружия в присутствии сотрудника правоохранительных органов, угрозу общественной безопасности и незаконное хранение оружия как ранее судимому лицу.

Торосян был задержан в рамках продолжающейся кампании ICE по выявлению и выдворению иностранных граждан, представляющих угрозу общественной безопасности.