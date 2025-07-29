Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE), совместно с Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия (ATF), задержала в районе Бёрбанка, штат Калифорния, Севака Месробяна на основании иммиграционного ордера.

По данным ведомства, Месробян ранее уже был арестован за незаконное хранение огнестрельного оружия. Он является участником международной организованной преступной группировки Armenian Power, действующей на юге Калифорнии. Эта организация известна своими преступлениями в сфере банковского мошенничества, кражи личных данных, вымогательства и похищений.

Операция по задержанию проводилась в рамках более широкой борьбы с транснациональной преступностью и нелегальной деятельностью членов криминальных сообществ, находящихся в США с нарушением иммиграционного законодательства.