Америка издавна считается оплотом демократии, символом свободы и убежищем для тех, кто сталкивается с преследованиями, особенно для гражданских активистов и правозащитников. Однако история Леонида Мелехина — россиянина из Перми, пытавшегося обрести защиту в США, показала, что даже в таких странах иногда происходят неожиданные и противоречивые решения. В 2024 году Мелехин попытался пересечь границу Америки со стороны Мексики, но был остановлен и не допущен на территорию США.

Россиянин Леонид Мелехин — известный активист, который не раз выражал свою позицию в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В июне 2023 года он публично вышел на одиночный пикет с плакатом «Свободу Навальному» в Перми, за что был задержан правоохранительными органами.

Стремясь найти убежище от политического давления, Мелехин попытался получить статус беженца в США. Его путь лежал через Мексику, где он был задержан и провёл несколько месяцев в иммиграционном заключении. Несмотря на серьёзные основания для признания политического преследования, американский суд отказал ему в статусе беженца, что вызвало волну критики со стороны правозащитных организаций. В результате россиянина депортировали обратно в Россию.

По возвращении в Россию активиста сразу же задержали. Уже 25 июля 2025 года Ленинский районный суд Перми постановил отправить его в следственный изолятор до 25 сентября по обвинению в «оправдании терроризма» (статья 205.2 УК РФ). Помимо этого, Леонид Мелехин был внесён в реестр «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга, что существенно осложняет его положение и лишает многих прав.

По официальным данным, Леонид находился в розыске за связь и сотрудничество со штабом Навального — фигуранта, которого российские власти давно преследуют. Однако точные детали обвинений и доказательства по делу остаются недоступными для общественности.

Возмущение по поводу судьбы Мелехина выразили многочисленные правозащитные организации и активисты, отметившие, что депортация и последующее задержание — это явное нарушение прав человека и стандартов международного права. Они призывают к внимательному расследованию дела и требуют обеспечить справедливость и защиту для активиста.

К настоящему моменту, по состоянию на конец июля 2025 года, Леонид Мелехин остаётся под стражей в СИЗО города Перми, и информации о развитии его дела очень мало. Эта история служит напоминанием о сложностях, с которыми сталкиваются политические активисты в России и за её пределами, а также о том, что даже страны, считающиеся убежищем для преследуемых, не всегда способны обеспечить им защиту.

Высылка россиян из США на родину возможна только после того, как суд и Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) выносят постановление о том, что возвращение является безопасным и возможным. Однако, как утверждают некоторые активисты, пытающиеся добиться политического убежища в США, они часто сталкиваются с несправедливым рассмотрением дел в суде и длительным содержанием в миграционных изоляторах — якобы в соответствии с некими непубличными протоколами властей.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship