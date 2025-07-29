Трамп отреагировал на стрельбу в Нью-Йорке, в результате которой погибли пять человек, включая офицера полиции. Инцидент произошёл в офисном здании на Парк-авеню.

Стрелком оказался 27-летний Шейн Тамура из Лас-Вегаса. У него была история психических заболеваний. При нём нашли записку, в которой он жаловался на CTE — заболевание мозга, связанное с травмами, — и обвинял Национальную футбольную лигу. Он просил изучить его мозг после смерти.

Офицер NYPD Дидарул Ислам погиб, защищая граждан. Власти города распорядились приспустить флаги в его честь.

Президент Дональд Трамп выразил соболезнования, назвав случившееся трагедией и отметив жертву, принесённую погибшим полицейским. Он заявил, что доверяет полиции и молится за семьи погибших.