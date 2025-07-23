Трамп раскритиковал «глупых республиканцев» и сторонников MAGA за требования раскрыть материалы по делу Эпштейна

Дональд Трамп резко высказался в адрес республиканцев, требующих обнародовать документы, связанные с делом Джеффри Эпштейна. Он назвал их «глупыми» и «слабаками», обвинив в том, что они попались на удочку демократов и продвигают «теории заговора».

«Пусть эти слабаки продолжают подыгрывать демократам. Вся эта история с Эпштейном — ловушка, в которую попали некоторые глупые и наивные республиканцы», — заявил Трамп, комментируя волну требований со стороны части движения MAGA раскрыть дополнительные материалы расследования.

На фоне этих заявлений в рядах сторонников Трампа назревает раскол. Некоторые активисты даже публично сожгли свои красные шапки с лозунгом «Make America Great Again» в знак протеста против позиции бывшего президента. СМИ и аналитики задаются вопросом: не приведёт ли эта напряжённость внутри MAGA-движения к ослаблению позиций Трампа накануне выборов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что скандал вокруг Эпштейна — это «фейк, спровоцированный демократами», цель которого — отвлечь внимание и дестабилизировать республиканскую коалицию. Однако давление со стороны его собственных сторонников, требующих прозрачности, продолжает расти.