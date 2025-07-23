В самом центре Западного Голливуда открылся круглосуточный ресторан Tesla Diner — футуристическая закусочная, сочетающая в себе ресторан, крупнейшую станцию Supercharger (80 зарядок V4) и кинотеатр под открытым небом.

Концепцию Eat, Charge, Watch разработал Илон Маск. Посетителям доступны более 250 мест: в зале, на крыше Skypad и прямо в автомобилях. В меню — классика американской кухни, заказ возможен на месте или через приложение.

Tesla Diner открыт для всех, а не только для владельцев Tesla. На крыше — солнечные панели, обслуживание — официантками на роликах и даже роботом-гуманоидом Optimus.

На двух огромных LED-экранах круглосуточно показывают фильмы и запуски SpaceX. Билеты не нужны — главное, что-то заказать или заряжаться.

Также работает фирменный магазин с эксклюзивным мерчем. Парковка и валет-сервис доступны.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship