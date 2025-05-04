Власти США намерены восстановить и вновь открыть Алькатрас для самых опасных преступников

В беспрецедентном заявлении сегодня было объявлено о планах восстановления и повторного открытия тюрьмы Алькатрас, которая станет местом заключения для самых жестоких, насильственных и рецидивирующих преступников Америки.

«Слишком долго Америка страдала от беспощадных преступников — отбросов общества, которые никогда не принесут ничего, кроме страданий и боли», — заявил инициатор инициативы. — «Когда мы были более серьёзной нацией, мы не колебались с изоляцией наиболее опасных преступников. Пора вернуть этот подход».

По его словам, Бюро тюрем США совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности получило поручение приступить к реконструкции и расширению печально известной тюрьмы Алькатрас, чтобы она снова приняла заключённых. Новый комплекс будет символом закона, порядка и справедливости.

Также прозвучала критика в адрес судей, которые якобы «боятся выполнять свою работу», а также призыв к более жёстким мерам против нелегальных иммигрантов, совершающих преступления.

«Мы больше не будем заложниками преступников, бандитов и тех, кто мешает восстановлению порядка. Мы вновь сделаем Америку великой!» — заключил он.

Проект уже вызвал бурную реакцию в обществе и политических кругах, и, как ожидается, станет предметом широких дебатов в ближайшие недели.

Алькатрас — это остров в заливе Сан-Франциско, известный своей тюрьмой строгого режима. Сначала он использовался как военное укрепление (с 1850-х), затем стал военной тюрьмой, а с 1934 по 1963 год — федеральной тюрьмой, в которой содержались самые опасные преступники, включая Аль Капоне. Из-за высоких затрат и сложной логистики тюрьму закрыли. В 1969–1971 годах остров временно заняли индейские активисты. Сейчас Алькатрас — музей и популярная туристическая достопримечательность.