Американец из Лос-Анджелеса борется за освобождение своей невесты из украинского происхождения, которую задержали в федеральном центре содержания под стражей в Аризоне из-за ужесточённых иммиграционных правил администрации Трампа.

Джейми Нейшнс, актёр и управляющий недвижимостью, рассказал AZ Central, что его невеста Олена Бережнова-Гунель находится в заключении ICE в Сан-Луисском центре уже более трёх месяцев. 6 апреля пара пыталась въехать в США из Мексики через пограничный переход Сан-Исидро в Сан-Диего. В то время заявление на визу K-1 для Бережновой-Гунель было в процессе рассмотрения.

Пара надеялась провести в США всего 24 часа, чтобы показать Олене Лос-Анджелес и подготовиться к будущей совместной жизни. На границе они предъявили документы и объяснили ситуацию, однако Олену арестовали за отсутствие надлежащих разрешений для въезда.

По словам Нейшнса, его невесту пытаются депортировать на Украину или в другие страны, однако из-за военного конфликта в Украине это проблематично. В июле Бережновой-Гунель назначено слушание по залогу, её будет защищать юрист от организации Nova Ukraine.

Нейшнс обратился за помощью к украинскому консульству в Сан-Франциско и представителю Конгресса США Теду Лиу, чтобы освободить невесту и разрешить её ситуацию.

«Славянский Сакраменто» ранее сообщал о депортации сотен украинских беженцев на родину.