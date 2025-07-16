2 июля в округе Болдуин, штат Алабама, сотрудники Объединённой оперативной группы по внутренней безопасности (Gulf of America HSTF) при поддержке ФБР задержали гражданина России, находившегося на территории США нелегально. Об этом “Славянскому Сакраменто” удалось узнать в местном отделении ФБР.

По данным следствия, иностранец дважды пытался приобрести огнестрельное оружие на территории округа Болдуин, несмотря на отсутствие законных оснований для нахождения в стране. Попытки покупки оружия были зафиксированы и расследованы в рамках деятельности группы, направленной на выявление угроз национальной безопасности.

ФБР сообщает, что задержанный находится под стражей, и в отношении него ведётся проверка на предмет возможных нарушений миграционного и уголовного законодательства США. Имя задержанного в интересах следствия пока не раскрывается.