Министерство финансов США объявило о введении санкций против компании Aeza Group, предоставляющей услуги хостинга, способствующего киберпреступности. По данным американских властей, Aeza Group базируется в Санкт-Петербурге и специализируется на так называемом «неприкосновенном хостинге», который предоставляет инфраструктуру для действий хакеров, операторов программ-вымогателей, продавцов краденных данных и распространителей наркотиков через даркнет.

Санкции введены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в рамках президентского указа, направленного на противодействие киберугрозам и защите национальной безопасности США. В список также включены две российские дочерние компании Aeza Group — Aeza Logistic LLC и Cloud Solutions LLC, а также британская структура Aeza International Ltd., которая, по данным OFAC, использовалась для аренды IP-адресов киберпреступникам.

Американские следователи установили, что через Aeza Group осуществлялась поддержка таких вредоносных программ, как Meduza и Lumma, использовавшихся для атак на оборонные и технологические объекты США. Также через инфраструктуру компании распространялись программы BianLian, RedLine и использовался даркнет-маркетплейс Blacksprut, на котором осуществлялась торговля наркотиками, включая фентанил.

В санкционный список внесены руководители компании, включая Арсения Пензёва, Юрия Бозояна, Владимира Гаста и Игоря Князева. Все они признаны ответственными за руководство организацией, способствующей киберпреступной деятельности. По данным властей, Пензёв и Бозоян были ранее задержаны в России за размещение даркнет-платформы Blacksprut на инфраструктуре Aeza.

Как подчёркивают в Минфине США, все активы указанных лиц и компаний на территории США или в распоряжении американских лиц подлежат замораживанию. Также запрещаются любые финансовые и коммерческие операции с ними без специального разрешения OFAC. Власти США предупреждают о возможности привлечения к ответственности за нарушение санкционного режима как физических, так и юридических лиц.

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