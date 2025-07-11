Агентство муниципального транспорта Сан-Франциско (SFMTA) приглашает русскоязычных жителей города пройти опрос на родном языке. Его цель — узнать мнение пассажиров и повысить качество обслуживания, особенно в части перевода информации и взаимодействия с жителями, для которых английский не является основным языком.

Анкета включает вопросы о том, как часто и с какой целью вы пользуетесь общественным транспортом, в какое время суток чаще всего ездите и что может мешать вам пользоваться Muni. Например, это может быть высокая стоимость проезда, нехватка информации на русском языке, долгие ожидания, вопросы безопасности или чистоты, а также несоответствие маршрутов вашим потребностям.

Агентство стремится сделать транспорт более удобным и понятным для всех, в том числе для тех, кто говорит по-русски. Ваши ответы помогут понять, какие изменения и улучшения действительно необходимы.

Опрос анонимный, занимает всего несколько минут и доступен онлайн. Приняв участие, вы поможете сделать транспорт в Сан-Франциско более доступным и комфортным для всех.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship