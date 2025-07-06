Во Флориде открылся новый иммиграционный центр “Аллигаторский Алькатрас”, Трамп требует построить такие по всей стране

В центре внимания американских СМИ оказался новый иммиграционный центр содержания мигрантов во Флориде, который уже прозвали «Аллигаторский Алькатрас» (Alligator Alcatraz) из-за его расположения в самом сердце болот Эверглейдс и усиленных мер безопасности.

Первых задержанных туда доставили три дня назад, а накануне их прибытия президент Дональд Трамп лично осмотрел учреждение. «Мне нравится эта идея. Такие центры должны появиться во многих штатах», — заявил Трамп, выступая перед журналистами во время визита.

Новый объект окружён болотами, кишащими аллигаторами, и оснащён системой безопасности, напоминающей федеральные тюрьмы строгого режима. Сам Трамп назвал его «крепостью на болоте» и «символом того, как Америка возвращает себе границы».

По словам властей, в центре будут содержаться нелегальные иммигранты, подлежащие депортации, а также те, кого подозревают в преступлениях. Журналисты уже называют «Аллигаторский Алькатрас» «новым кошмаром, который обнажает душу Америки».

Министерство внутренней безопасности США не раскрывает точное количество людей, которых планируют размещать в этом учреждении, но, по данным СМИ, речь идёт о сотнях задержанных.

Критики отмечают, что центр построен в труднодоступной местности, что затруднит доступ адвокатов и правозащитников. Некоторые также опасаются, что условия содержания будут крайне жёсткими и непрозрачными.

Однако Трамп настаивает: подобные объекты станут «центральным элементом» его иммиграционной политики и «нужны по всей стране».