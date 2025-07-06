Трамп вновь заговорил о массовых депортациях, Минюст готовится лишать гражданства

Во время визита во Флориду во вторник Дональду Трампу задали вопрос, сколько тюремных и спецучреждений ему потребуется для реализации плана по массовой депортации нелегальных иммигрантов.

«Скажу, возможно, спорную вещь, но мне всё равно», — ответил Трамп, быстро отклонившись от темы. «В страну приехало много плохих преступников, и они приехали по глупости».



«Но у нас здесь и так хватает плохих людей, которые давно уже живут в стране», — продолжил он. — «Такие, что бьют людей битой по голове сзади, когда те не смотрят, и убивают их».

При этом Министерство юстиции США опубликовало новый меморандум, включивший лишение гражданства (денатурализацию) в список пяти главных приоритетов ведомства, что вызвало тревогу среди иммигрантских сообществ и правозащитников.

Согласно документу, гражданства будут лишать за терроризм, шпионаж, участие в преступных группировках и крупное мошенничество, включая аферы с COVID-19 и в сфере здравоохранения. В список причин также входят «существенные искажения» в анкетах, например, сокрытие судимостей.