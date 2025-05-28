Судья в США разрешила освобождение под залог российской учёной Ксении Петровой, обвиняемой в недекларировании научных образцов

Федеральный судья США заявила о намерении предоставить залог гражданке России Ксении Петровой, научному сотруднику Гарвардского университета, которая была арестована по иммиграционному делу, связанному с недекларированием научных образцов при въезде в США.

Главный судья Окружного суда США в Вермонте Кристина Рисс на судебном заседании отметила: «Не представляется, что у иммиграционного офицера были какие-либо фактические или юридические основания для аннулирования визы госпожи Петровой 16 февраля».

Судья добавила, что представленные доказательства указывают на то, что образцы, ввезённые Петровой, были «полностью безвредными, нетоксичными, неживыми и не представляли угрозы для окружающих». Она также подчеркнула, что «жизни и благополучию Петровой угрожает опасность в случае её депортации в Россию», как того требует иммиграционная служба США.

Напомним, 31-летняя Ксения Петрова была арестована и обвинена в попытке незаконного ввоза эмбрионов шпорцевых лягушек и других биологических образцов в страну. По данным обвинения, 16 февраля 2025 года она прибыла в Международный аэропорт Логан в Бостоне рейсом из Парижа. Там её багаж вызвал интерес у служебной собаки, после чего сумка была досмотрена сотрудниками таможни.

В ходе досмотра в багаже были обнаружены эмбрионы шпорцевых лягушек в микропробирках, образцы в парафиновых капсулах, а также предметные стёкла с окрашенными тканями — все эти материалы требуют специального разрешения для ввоза и обязательного декларирования.

Изначально Петрова отрицала наличие подобных материалов, но позже призналась, что перевозила их, утверждая, что не знала о необходимости их декларирования при въезде в США.

Слушание по делу продолжается.